Serie A giornata 11 – Ultima partita di andata: Brc accoglie Cus Milano

Lavoro di rifinitura per la squadra senior Brc che si appresta a tornare in campo domenica per affrontare la ripresa del Campionato di Serie A dopo la luna pausa dedicata alle festività natalizie.

La prima gara dell’anno, ultima del girone di andata, sarà affrontata dai ragazzi del tandem Benettin-Pintado, sul campo di casa. Ospite la neo promossa Cus Milano che occupa al momento la quinta posizione della classifica, davanti a Biella di un solo punto. Ultimi ad arrivare in girone, gli universitari milanesi hanno dimostrato di essere decisamente a livello della categoria. Un avvio di stagione scoppiettante, poi qualche resa inaspettata. Abili sia in attacco che in difesa, vantano una delle mischie più performanti del girone e dal momento che a Biella l’esperto della mischia è l’assistant coach Roberto Pintado, è con lui che facciamo il punto a pochi giorni dall’incontro: “La partita contro Cus Milano sarà difficile nella battaglia contro i loro attaccanti, ma non temiamo. La nostra squadra si è dimostrata molto equilibrata ed in grado di realizzare penetrazioni efficaci. Buone le fasi di conquista e validi i trequarti che riescono a farsi valere nel gioco veloce. Ovviamente, da quando sono ripresi gli allenamenti, abbiamo lavorato al game plane per contrastare il nostro prossimo avversario. La nostra squadra si sta allenando molto bene e risponde con entusiasmo alle proposte che io e Alberto lanciamo. E’ una squadra coesa ed i giocatori sono in continua evoluzione, cosa che per noi allenatori è sempre molto gratificante. L’avvio della stagione è stato purtroppo pieno di infortuni che ci ha lasciati privi di uomini importanti. Fortunatamente alcuni hanno recuperato pienamente la forma e sono pronti a tornare in campo. Domenica giocheremo sul campo di casa e come sempre contiamo sul sostegno del nostro affezionato pubblico. Questo girone di ritorno prevede molte più partite a Biella, dettaglio che fa prevedere una trama finale decisamente entusiasmante”.

Kick off alle 14,30.

Serie A. XI giornata – 22.01.23. Asd Rugby Milano – VII Rugby Torino; Pro Recco - Rugby Parabiago; I Centurioni – Rugby Noceto; Biella Rugby – Cus Milano; Rugby Parma – Amatori Alghero. Riposa: Cus Genova.

Classifica. Rugby Parabiago punti 35; I Centurioni 33; Rugby Noceto 31; VII Rugby Torino 27; Cus Milano 25; Biella Rugby 24; Rugby Parma 22; Asd Rugby Milano 19; Amatori Alghero 16; Cus Genova 7; Pro Recco 5.