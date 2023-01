Giovanili SPB, SPB Monteleone in testa nell’U17

Buon concentramento per le due SPB Conad Arancio e Blu, che al momento si trovano, rispettivamente, al quinto e al secondo posto della classifica del Girone C di Under 13. In Under 15 si è giocata la prima partita della seconda fase, con il derby casalingo tra le due SPB Lanificio di Sordevolo e SPB Officina Pozzo, conclusosi in favore dei ragazzi più esperti guidati da coach Di Lonardo. Piccola battuta d’arresto per la SPB Monteleone Trasporti, che perde un punto a Domodossola, mantenendo comunque salda la guida del girone, insieme alla Pavic Romagnano, che in questo momento è a pari punti coi biellesi. Sarà decisivo il girone di ritorno per entrambe le squadre, occhi puntati sulla sfida al PalaPajetta, che probabilmente decreterà il vincitore del girone. Vittoria anche per la Under 18 che partecipa al campionato UISP, un facile 3 a 0 contro il Monviso Volley, che porta i biellesi al secondo posto, pari merito con i primi di Sant’Anna, ma appena sotto per quoziente set. Sconfitta la Under 19 SPB Giuse Gallery, nella prima trasferta, valida per le semifinali del girone di Under 19. Sarà importantissima la prossima partita, sabato 28 alle ore 11, per provare a giocarsi la bella in casa, domenica 29.

U13

SPB Conad Arancio - SPB Conad Blu 2-1 (15-12; 15-7; 3-15)

Pallavolo Scurato - SPB Conad Arancio 3-0 (15-7; 15-8; 15-5)

SPB Conad Blu - Volley Cigliano 3-0 (15-2; 15-5; 15-6)

Pallavolo Scurato - SPB Conad Blu 3-0 (15-9; 15-10; 15-3)

SPB Conad Arancio - Volley Cigliano 3-0 (15-7; 15-8; 15-9)

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone C della U13 con tutti gli impegni delle nostre SPB Conad Arancio e SPB Conad Blu: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/41673 .

U15

SPB Lanificio di Sordevolo - SPB Officina Pozzo 3-0

Parziali: 25-1; 25-18; 25-14.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone C della U15 con tutti gli impegni della SPB Lanificio Di Sordevolo e della SPB Officina Pozzo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/42371 .

U17

Volley Domodossola - SPB Monteleone Trasporti 2-3

Parziali: 16-25; 20-25; 25-23; 26-24; 7-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40832/1 .

U18

Scuola Pallavolo Biellese - Monviso Volley 3-0

Parziali: 25-11; 25-18; 25-19.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U18 con tutti gli impegni della nostra Scuola Pallavolo Biellese nel campionato UISP: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2022-2023/giovanili/under-maschile?authuser=0 .

U19

A.S. Novi - SPB Giuse Gallery 3-2

Parziali: 18-25; 25-23; 26-24; 15-25; 15-6.