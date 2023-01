Sabato il Congresso della Lega a Biella. Mosca lascia la guida del partito, sarà eletto un nuovo Segretario

Si terrà sabato 21 gennaio il Congresso Provinciale della Lega – Salvini Premier Biella. Convocato presso il Chiostro di San Sebastiano (Museo del Territorio Biellese) alle ore 15:00 e aperto ai Militanti del partito in regola con il tesseramento, il Congresso eleggerà il nuovo Segretario Provinciale e il Consiglio Direttivo Provinciale.

Sarà presente il Segretario Regionale della Lega Salvini Piemonte On. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

Il commissario uscente Michele Mosca, dopo una lunga esperienza da Segretario Provinciale, lascia la guida di un partito che negli ultimi anni ha ottenuto importanti risultati. «Lo svolgimento del Congresso Provinciale – commenta Mosca – con la presenza del nostro Segretario Regionale Riccardo Molinari è la conferma che la Lega è un partito vero, che ascolta la base e dà spazio e possibilità di dibattito a tutti gli iscritti. Ogni militante che ne avesse la volontà si è potuto candidare per il Direttivo, che per la nostra Provincia è composto da sei membri. Arriviamo al Congresso con candidature unitarie dopo un costruttivo confronto interno, sintomo di un movimento che alla fine riesce sempre a trovare una sintesi ponendo fermamente al primo posto i nostri valori e il lavoro per il territorio, perché la Lega è il partito maggiormente radicato e pronto a vincere nuove sfide, a partire dalle infrastrutture – storica lacuna Biellese – alla sanità fino al turismo, per il rilancio della nostra provincia».