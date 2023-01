On. Roberto Pella (FI): "Bene conferma Ministro Nordio sulla volontà di porre rimedio a reato abuso d'ufficio"

Voglio ringraziare il Ministro Nordio per le sue comunicazioni di stamattina in Aula e, in particolare, per aver confermato la sua volontà di porre rimedio alle storture causate dall'attuale previsione sul reato dell'abuso d'ufficio. Ormai é intollerabile la dimensione che ha raggiunto questo fenomeno, che spinge oggi molti sindaci e amministratori locali a non ricandidarsi e molte comunità a non vedersi rappresentate da candidati, specie nei comuni di più piccola dimensione demografica, ledendo a valle anche l'indice di fiducia nelle istituzioni da parte della cittadinanza.