Sandigliano celebra il patrono degli agricoltori, due giorni di eventi per la comunità

Via alla 44a edizione della festa di Sant’Antonio Abate a Sandigliano, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con i priori.

I festeggiamenti avranno inizio domani, venerdì 20 gennaio, a partire dalle 20:30, con il ballo liscio, seguito dal concerto delle Schegge Sparse alle ore 22. L’ingresso è a pagamento, fino ad esaurimento posti e gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare abiti tipici dei contadini.

La seconda giornata di celebrazione sarà domenica 22 e avrà inizio alle ore 9 con il ritrovo dei cavalli e dei trattori presso la Chiesa della Madonnina in Via Casale. Ai presenti sarà offerto un rinfresco, allietato dalla banda Giuseppe Verdi di Sandigliano. Seguirà, alle ore 10:45 la benedizione degli animali e delle macchine da lavoro e la Santa Messa con la tradizionale offerta dei prodotti della terra e l’omaggio floreale per gli agricoltori defunti. Alle 12:45 presso il salone della Pro Loco sarà servito il pranzo dal catering Raggio Verde, con due proposte di menù per adulti e per bambini.