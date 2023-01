Morire di carcere, un incontro al Don Minzoni

L'appuntamento è domani, venerdì 20 gennaio alle ore 21 al Teatro Don Minzoni

Partecipano all'incontro: Michele Miravalle, Coordinatore Osservatorio di Antigone, Bruno Mellano, Garante Regione Piemonte dei diritti delle persone privati della libertà, Sonia Caronni, Garante Comune Biella dei diritti delle persone privati della libertà, Livio Pepino, già magistrato, Presidente di “Volere la luna”, laboratorio di cultura politica, Luca Rondi, Giornalista di Altraeconomia.

"Il carcere non è il luogo del recupero, nemmeno della “rieducazione”, è spesso solo il luogo della disperazione, prodotto della “vendetta” dello Stato che riduce il ruolo del carcere alla sola punizione. In carcere si muore isolati, persi, senza speranze: nel 2022 si sono suicidate 84 persone e sono oltre 200 le persone, fra agenti penitenziari, medici, funzionari e dirigenti indagate, imputate o condannate per le violenze e le torture avvenute nelle carceri italiane. La repressione sistematica e preventiva agita da Questure, Prefetture e Magistratura, l’assenza di pene alternative facilitano l’ingresso in carceri inadeguate a svolgere qualsiasi funzione. Noi pensiamo che si debba far sentire che fuori dal carcere c’è un pezzo di società attenta al disagio, che intende denunciare ciò che non funziona, che uccide, che non dà speranza", scrivono gli organizzatori.