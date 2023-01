Castelletto Cervo: animali, trattori e macchine protagonisti della festa di Sant’Antonio Abate

Tutto pronto per i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate alla Pro Loco di Castelletto Cervo, organizzati in collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni.

La celebrazione avrà inizio alle 10:15 di domenica 22 con la Santa Messa presso la sede A.N.A in frazione Garella. Seguirà, alle 11, la tradizionale benedizione degli animali, dei trattori e delle macchine da lavoro e la distribuzione di bruschette e vin brulé per riscaldarsi.

Durante la mattinata sarà anche possibile consultare gratuitamente il veterinario Dott.ssa Margherita Peli per qualsiasi domanda sulla salute, l’alimentazione o in generale sulla cura dei propri animali. Gli animali presenti, inoltre, potranno aggiudicarsi dei premi e a scegliere i vincitori sarà il pubblico.

La celebrazione si concluderà alle ore 12:30 con il pranzo.