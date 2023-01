Servizio Civile Universale, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Biella cerca volontari

“Durante l’anno 2021-2022 ho aderito al bando per il Servizio Civile presso l’Unione Ciechi di Biella. Sono venuta a conoscenza della possibilità di poter svolgere questo impiego senza però essere consapevole dell’esperienza che mi aspettava” afferma Carlotta Mortarino, ex volontaria.

“La mia generazione è cresciuta con sentimenti di timore e sconforto verso il mondo lavorativo. È stato naturale per me affacciarmi a questa opportunità senza idee chiare e aspettative certe. Non credevo che un anno di lavoro potesse trasformarsi in una lezione di vita”.

“Giornalmente avevo la possibilità di dialogare insieme a persone con un vissuto, pensieri e convinzioni completamente diverse dalle mie. Ne è scaturito un dialogo costruttivo tra generazioni. Il filosofo Cartesio sosteneva che “Il dubbio è l’inizio della conoscenza”. Dubitare delle proprie certezze, attraverso il confronto con il prossimo, è ciò che maggiormente accresce la nostra comprensione del mondo e io ho avuto la fortuna di potermi mettere in discussione ogni giorno” racconta la ragazza.

Carlotta prosegue descrivendo il suo vissuto: “Lavorare insieme a persone cieche e ipovedenti mi ha permesso di apprendere quanto diversa possa essere la prospettiva sulla vita e sulla società, tra chi analizza la realtà con gli occhi e chi attraverso la mente”.

Quante barriere applichiamo a noi stessi quando ci limitiamo solo a guardare il mondo? Quanto la nostra vista è giudicante e condizionante? Quanto ci soffermiamo ad ascoltare, assaporare e percepire? In pochi si pongono simili domande, mentre alcuni sono costretti a trovarvi una risposta, quando gli occhi non sono più d’aiuto per interfacciarsi alla realtà.

“Provare a immedesimarsi e comprendere la vita delle persone non vedenti permette di intendere quali possano essere le loro difficoltà quotidiane e così sviluppare empatia e capacità di inclusione.

Pertanto non si può definire il Servizio Civile come mero lavoro, perché una volta terminato si è arricchiti e sensibilizzati rispetto alle necessità di una minoranza della popolazione i cui bisogni sono spesso stati ignorati” sostiene Carlotta, per poi approfondire le attività a cui ha preso parte durante l’anno all’interno dell’Unione Ciechi e Ipovedenti: “Gli accompagnamenti, il semplice aiuto giornaliero o gli incontri tenuti nelle scuole, sono stati momenti profondamente istruttivi, che mi hanno consentito di porre maggiore attenzione ai piccoli gesti quotidiani”.

I giovani hanno bisogno di essere formati da simili esperienze, per avere così l’opportunità, in futuro, di migliorare la vita delle persone con disabilità, tramite una maggiore inclusività, una profonda comprensione del prossimo e l’abbandono dei propri pregiudizi.

I requisiti necessari per la partecipazione al Servizio Civile Universale:

• Età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;

• non aver ricevuto condanne;

• non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

• non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SCADRÀ VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 14.00; è indispensabile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL - Versione Bando 2022.

Il progetto ha la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un max di 25 ore di servizio settimanale, con un trattamento economico mensile di Euro 444,30.

Per ulteriori informazioni al fine di presentare la domanda, potete consultare il sito www.uicibiella.it oppure telefonare in ufficio al N° 015 20355.