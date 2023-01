A Ponderano è prorogata la scadenza del bando per contributi a sostegno della locazione e delle utenze

"Gentili Ponderanesi, Questa Amministrazione, nel prendere atto della attuale problematica situazione economica in cui purtroppo versano tante famiglie, ha deciso di prorogare la scadenza del bando per il riconoscimento di contributi a sostegno sia della locazione che delle utenze al 28 febbraio 2023.

Il bando, che espone i requisiti per poter fruire dei sopra richiamati contributi, e pubblicato sul sito del Comune all 'indirizzo, https://www.comune.ponderano.bi.it .

E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti anche telefonando direttamente

all'ufficio dei Servizi socio-assistenziali al n. 015/541224. In allegato troverete i

moduli da inoltrare per la richiesta.

Nel desiderio di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per mitigare, almeno in

parte, le attuali difficolta delle famiglie, l'Amministrazione comunale esprime la

propria vicinanza a tutti i cittadini ponderanesi. Cordiali saluti".