Concorso per Ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate da impiegare nei domini Cyber e Spazio

Sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 3 - del 13 gennaio è stato pubblicato il bando di concorso per la nomina di 21 Ufficiali in servizio permanente della Marina Militare per l’impiego nei domini Cyber e Spazio.

Si tratta del primo di tre bandi che saranno pubblicati nel corrente anno. I prossimi due riguarderanno ufficiali in servizio permanente dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare.

La domanda per l’ammissione al concorso, che è riservata a laureati in ingegneria, fisica e matematica, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel rispettivi bando, entro il 13 febbraio 2023.

Il bando di concorso è consultabile al seguente link:https://archimede.difesa.it/resources/cms/documents/2d370e338b417170a49463246bd5691d.pdf

Per saperne di più clicca QUIhttps://archimede.difesa.it/it/concorso_cyber_spazio.page