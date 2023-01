Carabinieri, concorso per 65 Allievi Ufficiali

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per l’ammissione di 65 Allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali nell’anno accademico 2023/2024.

Requisiti fondamentali per partecipare al concorso la cittadinanza italiana, avere 17 anni e non superare i 22 al giorno 11 febbraio 2023, data di scadenza di presentazione delle domande.

Età di partecipazione diversa per i Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma, che non dovranno superare i 28 anni all’11 febbraio. Per chi presta o ha prestato servizio militare nelle Forze Armate, i limiti massimi di età sono elevati di un periodo pari al servizio prestato fino all’11 febbraio. Inoltre, l’eventuale periodo trascorso in qualità di Allievo di Scuole Militari non è considerato valido ai fini dell’elevazione del limite di età.

Il bando di concorso (consultabile al link http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-esami-per-ammissione-al-205-corso-accademia-per-la-formazione-di-base-degli-ufficiali-arma-dei-carabinieri ) indica gli altri requisiti e le informazioni relative a domanda di partecipazione, svolgimento e prove del concorso, accertamenti psicofisici, commissioni e graduatoria.