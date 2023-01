Campo di Viale Venezia a Chiavazza, a breve l'omologazione

I lavori nell'impianto di Biella in viale Venezia erano iniziati a febbraio del 2020, erano poi stati stoppati per mesi per difetti progettuali, quindi ripartiti per poi fermarsi nuovamente prima dell'estate. Finalmente in questi giorni il cantiere ha di nuovo aperto, e a breve ci sarà l'omologazione.

"Sono andati per le lunghe ma finalmente vediamo una fine di questi lavori - spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . Ora sono al centro dell'interesse gli spogliatoi, le rifinitura che riguardano il tappeto in erba, la chiusura dei cancelli e la rete. Finiti questi interventi si procederà con l'omologazione e il campo potrà essere usato".

Alle tribune e in particolare alle luci alle quali non aveva pensato la giunta precedente, il Comune provvederà più avanti. Il progetto del campo era stato inserito dall'allora giunta Cavicchioli nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", dove il Comune è arrivato terzo su 451, dopo Brescia e Ancona portandosi a casa 2 milioni di euro (altrettanti li metterà l'amministrazione). L'esecutivo era stato licenziato nel 2019.

Se tutto andrà per il verso giusto, l'impianto potrà nuovamente essere usato per le partite nella prossima stagione.