Le video-adozioni di NewsBiella.it: i pelosi di Bulli e Pupe con La Coda

Continua la collaborazione con Bulli e Pupe con La Coda ODV. L’Associazione, ricordiamo, ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 4 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

GINGER

Questa cucciola di appena 4 mesi è Ginger, in perfetta salute. E’ una cagnolina dolce ed affettuosa, che va perfettamente d’accordo con le persone (e con le coccole!).Cerca una famiglia con cui giocare e condividere le giornate.

IGOR

Anche questo cucciolo ha appena 4 mesi e si chiama Igor. E’ un cagnolino vitale ed affettuoso, amante del contatto fisico e socievole con gli altri cani. Gode di perfetta salute e cerca una famiglia da cui farsi fare tante coccole.

LISA

Lisa è una cucciola di 4 mesi che gode di ottima salute, dolcissima e affettuosa. Questa cagnolina si sta già abituando alla vita in casa e cerca una famiglia che la accolga.

GIOIA

Il suo nome la descrive in pieno! Gioia è una cucciola di 4 mesi dalla personalità frizzante: allegra, vitale, dolcissima e socievole sia con le persone che con gli altri cani. Non ha alcun problema di salute e cerca una famiglia che la strapazzi di coccole.

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/ oppure contattare Lorenza al numero 348 9380804, o Silvia al numero 340 9087029