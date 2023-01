I mici di Gattopoli dicono “basta”, serve una nuova casa

I volontari di Gattopoli Made in Biella si impegnano al massimo per prendersi cura di gatti in difficoltà, ma si trovano di fronte al grandissimo ostacolo della mancanza di spazi adeguati, rischiando così di dover rinunciare ad accogliere qualche ospite. Il grande e costante lavoro dell’Associazione non può più essere messo a repentaglio, e Gattopoli lancia un appello importante.

Dopo quattro anni nell’attuale sede di Via Piacenza 1, è ora di trovare una sistemazione adeguata per accogliere i suoi “a-mici” felini. I locali attuali sono troppo piccoli, non sufficientemente isolati, e mancano di uno spazio esterno che permetterebbe ai ‘residenti’ di godersi un po’ di aria fresca in sicurezza.

Qualche tempo fa sembrava che la situazione fosse finalmente risolta, ma per via della burocrazia la ricerca non può ancora dirsi conclusa.

L’associazione quindi chiede un aiuto ad altri comuni o privati per trovare nuovi locali. "Una possibile soluzione - spiegano i volontari - potrebbe essere un piccolo stabile o capannone (anche solo 70 m2) con uno spazio esterno, importante per i gatti che devono rimanere più a lungo per poter avere una vita più ricca e non rimanere confinati solo in una gabbia. Fondamentale è avere anche uno scarico per poter costruire un bagno e per mantenere gli standard igienici richiesti da una struttura di questo tipo. È imperativo avere una stanza dedicata interamente all’isolamento dei nuovi arrivi per evitare la diffusione di malattie, pressoché impossibile negli attuali locali".

Il sogno di Gattopoli è perciò quello di creare un’area esterna separata con casette in legno dove poter tenere i gatti randagi di colonia che non si possono rimettere in territorio, per esempio se positivi alla leucemia felina. "Visto che la loro permanenza nel rifugio è lunga - proseguono - per l’inverno vorremmo installare un sistema di riscaldamento con pannelli fotovoltaici e accumulatori per garantire loro una temperatura accettabile".

Gattopoli è disposta a farsi carico di tutti i lavori (idealmente in comodato) oppure a pagare un affitto adeguato, per dei locali che avrebbero lo scopo di creare un rifugio che serva da controparte felina dei ben 3 canili del Biellese. Anche se lo scopo dell’Associazione non è tenere i gatti in struttura, ma di affidarli a famiglie amorevoli, servono spazi appropriati per gestire l’afflusso che solo nel 2022 è stato di 311 gatti. È importante limitare il numero di gatti randagi perché non è sempre vero che il gatto riesce a cavarsela da solo, ne è un esempio Nerino: un gatto randagio arrivato a Gattopoli in uno stato di salute irrecuperabile e con grande dolore i volontari hanno dovuto porre fine alla sua vita.

Per aiutare Gattopoli, oltre a far sapere all’Associazione di eventuali stabilimenti che potrebbero fare al caso loro, è possibile sostenerli con donazioni tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 64E 06085 44750 000001000717) intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.” o donando il proprio 5x1000 (codice fiscale 90071200027).

Gattopoli è Via Piacenza 1, ed è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) su appuntamento (per prenotazioni 328 85 87 460), mentre il sabato pomeriggio (15:00-18:00) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per far conoscere i loro splendidi mici.