Valanga di podi per Valdigne Triathlon a Cogne nelle gare di Winter Triahlon FOTO

La magia del Triathlon in versione invernale ha avuto sabato scorso, 14 gennaio 2023, a Cogne, dove, nel meraviglioso anfiteatro naturale della bellissima località valdostana, sono andati in scena nell’ordine, la gara di Circuito Nazionale di Winter Triathlon e le Gare Promozionali Giovanili.

Splendida l’organizzazione di TriSports Team della manifestazione sportiva “Gran Paradiso Winter Triathlon”, meteo perfetto e grande partecipazione di moltissime società provenienti in particolar modo dall’Italia del Nord. Per Valdigne Triathlon ottimi risultati con vittorie di categoria, podi e prestigiosi piazzamenti. Nella gara femminile grande soddisfazione per l’oro conquistato nella categoria Youth B dalla torinese Silvia Turbiglio, autrice di una gara di altissimo livello al debutto nella gara assoluta. Ottime le sue tre frazioni che l’hanno portata a conquistare anche il prestigioso 4° posto nella classifica generale.

Molto positiva anche la prova di Coach Maria Angioni che ha conquistato il bronzo nella sempre combattuta categoria M3. Nelle gare maschili prova decisamente di alto livello per il cuneese Guglielmo Giuliano, argento al debutto tra gli S1 e sesto nella classifica assoluta, per lui molto positive le frazioni di run e fondo. Primo gradino del podio, con l’oro tra gli YB per Riccardo Giuliano, settimo nella classifica generale e con una frazione di mtb di alto livello. Buone le gare del torinese Pietro Turbiglio, 4° tra gli S1 e del biellese Andrea Ramella Pollone, al debutto nella specialità, 10° tra gli M1.

Nella gare promozionali giovanili, doppio podio tra gli Esordienti con i torinesi Marco Turbiglio e Guglielmo Chierotti rispettivamente argento e bronzo, mentre tra gli YA buone le gare di Tommaso Strazzari, Lorenzo Strazzari e Leonardo Chierotti che si sono piazzati al 4°, 5° e 6° posto in una gara molto combattuta. Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sulle prossime gare nazionali e internazionali di Winter Triathlon e sulla stagione del Duathlon.