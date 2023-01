Schellino nella prima del Trofeo d’Inverno, doppio appuntamento al GC Cavaglià

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la prima del Trofeo d’Inverno by Pro Shop (18 buche Stableford 2 categorie) che malgrado la giornata nuvolosa ha visto al via oltre 50 partecipanti a disputarsi la possibilità di conquistare il carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 (in palio per il migliore del circuito).

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Alberto Schellino Cavaglià punti 31, 1° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 41, 2° Netto Elena Chiodini Cavaglià 39, 3° Netto Giovanni Vulcano Cervino 36. 2a categoria: 1° Netto Andrea Torricella Cavaglià 41, 2° Netto Giuseppe Ghislotti Cavaglià 40, 3° Netto Dario Pisoni Crema 40. Doppio appuntamento agonistico questo fine settimana al Golf Club Cavaglià. Sabato si giocherà la gara a coppie Winter Challenge by Blue Vacanze (a coppie 4PM 18 buche Stableford). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica proseguirà il Trofeo d’Inverno, che quest'anno metterà in palio un Superpremio, ovvero il carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 incluso di borsone, portaombrello e portascore.La seconda tappa si giocherà nell'ambito del Green Pass Card Trophy (18 buche Stableford 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Le altre gare valide per il circuito si giocheranno domenica 29 gennaio / 5-19 febbraio / 5 marzo.

La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score netti sulle 6 gare. Previsti, oltre al 1° netto, premi anche per il 2° netto e il 1° lordo del circuito. In ogni tappa ci sarà premiazione (regolamento completo in segreteria).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it