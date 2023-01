Pro Loco Pollone, tutti i corsi del 2023

I bambini potranno fare pallamano il lunedì dalle 16:30-18; preciclistica il martedì 18-19, minibasket il mercoledì 16:30 18.

Per gli adulti Zumba Fitness il mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 con istruttore Alessio Busato. Sempre mercoledì, 20- 21, Pilates istruttore Ida Maria Brunetti. Al giovedì, 10-11, ginnastica dolce con Paolo Mosca.

“Ci fa piacere – dice Adriano Giaretta della Pro Loco - proporre presso la palestra Frassati alcuni corsi di ginnastica destinati ai nostri associati”.

Quest’anno il programma si arricchisce di una nuova disciplina, la ginnastica posturale, il mercoledì dalle 16 alle 17 con istruttore Maurizio Picciano di Pollone.

Maurizio Picciano ha fondato con Cristina Fenoglio l'Associazione Saundarya APS per diffondere la pratica dello Yoga e delle discipline olistiche che possono agire sul benessere psico-fisico ed energetico dell'individuo. Dopo diversi anni di pratica yoga, nel settembre 2018 ha conseguito il diploma di insegnante di yoga presso Himalayan Yog Ashram a Rishikesh in India. Ha successivamente conseguito il diploma in Yin Yoga (50 h Yoga Alliance). Ha inoltre frequentato corsi e seminari con Antonio Nuzzo, corsi di yoga terapia e ginnastica posturale. Si è appassionato allo studio dell'Handpan sperimentando la calma e la serenità che le vibrazioni di questo strumento a percussione porta a chi lo suona e a chi lo ascolta. Ha partecipato al corso Nada Yoga, lo Yoga del suono, presso la scuola olistica Ananda Ashram di Milano e allo stage di Nada Yoga Music Therapy.

Per informazione sui corsi 3665918198.