La Serie B arriva a Biella, ecco il Trofeo Ilario Ormezzano Sai

Sabato 21 gennaio si terrà la prima edizione del Trofeo Ilario Ormezzano Sai, un torneo triangolare, ideato con lo scopo di far riprendere il ritmo gara ai ragazzi della Serie C. La pausa di oltre un mese sarà interrotta alla grande, con due incontri di alto livello, con squadre di una categoria superiore alla nostra. La SPB Ilario Ormezzano Sai affronterà il Volley Parella Torino e il Vero Volley Monza, due squadre che militano in Serie B e che hanno in rosa dei giocatori molto forti. Un’occasione per misurare il livello di preparazione dei ragazzi della prima squadra, che devono ripartire a tutto gas, in questo campionato che non lascia spazio a errori.

“Siamo molto contenti di questa occasione - dice il Direttore Sportivo Federico Barazzotto -. Avere due squadre di Serie B a Biella è motivo di vanto per la SPB. Volevamo dare importanza ad uno sponsor fondamentale per noi, come Ilario Ormezzano Sai, con un torneo di alto livello e, grazie alla collaborazione con Parella e Vero Volley, ci siamo riusciti. Speriamo che sia un bel momento per i ragazzi e anche per tutti i tifosi della pallavolo biellese, vi aspettiamo al Palapajetta, per vedere la bella pallavolo a Biella.” La prima gara inizierà sabato alle 10.30, con la SPB Ilario Ormezzano Sai che affronterà il Volley Parella. La seconda sfida sarà tra Parella e Vero Volley alle 15, per concludere con l’ultima partita alle 17 tra SPB e Vero Volley. Successivamente ci saranno le premiazioni per la squadra vincitrice e per il miglior giocatore del torneo.