Karate, Demargherita della Ippon 2 alla gara mondiale di Serie A

Alessandro Demargherita, allenato dal maestro Feggi, ha partecipato, come portacolori della Ippon 2, alla gara mondiale di Serie A tenutasi dal 13 al 15 gennaio ad Atene. Presenti più di 1100 atleti in rappresentanza di 75 nazioni, categorie a numero chiuso con più di novanta atleti iscritti, altissimo il livello tecnico.

Demargherita, alla sua prima esperienza in Serie A, inserito nella categoria fino a 67 kg, ha superato al primo incontro un atleta della Nazionale Lettone con il punteggio di 2/1 e al secondo si è fermato contro un atleta della Nazionale Serba perdendo per decisione arbitrale con il punteggio sul 2/2; l’atleta Serbo ha poi terminato la gara al quinto posto nella classifica di categoria. L’atleta biellese, emozionato per la grande esperienza, ha dichiarato di aver vissuto un’occasione unica che gli ha permesso di misurarsi alla pari con atleti di alto profilo e constatare di essere ben preparato per affrontare competizioni di tale portata.

Questo fine settimana alcuni atleti più giovani della Ippon 2 parteciperanno agli Open Internazionali di Croazia a Samobor dove saranno presenti più di 1700 atleti di 25 nazioni.