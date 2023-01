Basket femminile, una partita che può valere la seconda fase

Venerdì prossimo ai Salesiani la Bonprix BFB ospiterà Cerrus Basket. Arrivasse la vittoria, le ragazze di Coach Bertetti sarebbero già matematicamente qualificate alla seconda fase con quattro giornate di anticipo.

Biella si presenta con uno score di 6 vittorie su 6, mentre le novaresi hanno ottenuto domenica scorsa la prima vittoria e sono in questo momento il fanalino di coda. Non bisogna però illudersi. Nella partita di andata, la Bfb ha sofferto più del dovuto per portare a casa la vittoria. Le ospiti tenteranno di ripetere la prestazione dell'andata, quando avevano cercato di sopperire alla differenza tecnica con un gioco rude, fisico, a volte al limite della regolarità.

Sicuramente il coach biellese saprà motivare le ragazze e metterle in guardia dalla trappola novarese. Appuntamento quindi ai Salesiani, venerdì 20 gennaio, alle ore 21