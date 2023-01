Fdi a Biella chiede l'esenzione dal pagamento del suolo pubblico per bar, ristoranti e pizzerie

"Il settore degli esercizi di somministrazione ristoranti, pizzerie, bar etc. è tra quelli maggiormente colpiti dalle restrizioni avvenute nel periodo emergenziale Covid -19", scrive Fdi Biella in una mozione. E nel documento chiede che il Consiglio Comunale di Biella impegni il Signor Sindaco ad introdurre per l'anno 2023 l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per i bar, i ristoranti e le pizzerie.

Nella mozione, il gruppo sostiene che già altri Comuni abbiano già autonomamente deliberato di mantenere l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico dei bar, dei ristoranti e delle pizzerie.

Il documento è firmato da Fratelli d’Italia Biella, dai Consiglieri Comunali Livia Caldesi, Luca Zani, Amedeo Paraggio, Matteo Biassoli e Arturo Speziga.