Savoi Ponteggi: Tutti i vantaggi delle piattaforme auto-sollevanti nel mondo dell’edilizia

Le piattaforme auto sollevanti - o più comunemente chiamate ponteggi elettrici - sono uno dei cavalli di battaglia del gruppo Savoi Ponteggi; da oltre 15 anni, infatti, sono rivenditori per tutta l’area del territorio italiano del marchio SAEClimber, noti produttori spagnoli di ponteggi auto-sollevanti e ascensori da cantiere.

Anno dopo anno, Savoi è riuscita ad implementare il proprio parco noleggio che, ad oggi, è composto da oltre 200 piattaforme auto-sollevanti e 60 ascensori da cantiere di varie portate - dai 500 kg fino ad arrivare ai 3.500 kg - oltre che dai classici ponteggi tradizionali (a portale, multidirezionale), da mezzi a movimento a terra, escavatori e mezzi per la movimentazione in cantiere (manitou, avant, piattaforme semoventi, ragni e autocarrate).

Il gruppo ha quindi deciso di affidarsi ad un’azienda leader nella produzione e rivendita delle piattaforme e degli ascensori rendendoli, nel tempo, uno dei prodotti forti dell’azienda biellese. “Per quale motivo? Per la sempre maggiore richiesta di questi ponteggi elettrici, specialmente negli ultimi 2 o 3 anni” spiega Riccardo Savoi. “La richiesta è salita moltissimo come conseguenza ai vari bonus edilizi, che hanno permesso di esprimere tutte le potenzialità dei ponteggi auto-sollevanti, molto comodi nei lavori in facciata, versatili, e che permettono agli operatori di lavorare in completa sicurezza essendo protetti in tutti i lati”.

Questa tipologia di ponteggio permette infatti di lavorare alla distanza più agevole dalle facciate dei vari condomini, in quanto predispongono di un quadro da 220kw in dotazione che gli operai possono utilizzare per i vari attrezzi da cantiere (martelli, miscelatori, ecc.). Un altro punto di forza è legato alle tempistiche di montaggio: molto ridotte rispetto ad un ponteggio tradizionale. Utilizzando le piattaforme è inoltre possibile trasportare ai vari piani di lavoro i materiali utilizzati, anche i più pesanti (come cemento, eps, mattoni, ecc.): un grande vantaggio che permette alla piattaforma di essere multi-funzionale avendo grandi capacità di portata, oltre i 1.500 kg.

Da non sottovalutare è il numero limitato di ancoraggi che serviranno per poter montare la piattaforma, ovvero quasi la metà rispetto ad un ponteggio a portale; ciò facilità il lavoro degli operatori nelle fasi di smontaggio e nella giuntura dei fori da ancoraggio, con un effetto estetico migliore a lavoro terminato.

Gli ascensori da cantiere - come anticipato prima - vengono utilizzati per il trasporto di cose e persone, e risultano particolarmente utili per i trasporti oltre i 20 metri di altezza; possono essere ancorati a facciata o a ponteggio, in base alla tipologia degli stessi, e partono da una portata di 500 kg sino ad arrivare ai 3.500 kg, con diverse tipologie e modalità di utilizzo in base alle esigenze di cantiere.

La sede di Savoi Ponteggi si trova a Gifflenga in via Canton Chiesa 6, ovvero all’interno del territorio biellese in cui è presente con i propri servizi e le proprie attrezzature e che, da sempre, sta molto a cuore alla famiglia Savoi.

Per informazioni: Tel. 0161 857923 - www.savoinoleggi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/savoiponteggienoleggi