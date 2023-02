Olio extravergine lucano: un prodotto d’eccellenza

Sulle colline lucane gli ulivi trovano da sempre un ambiente ideale per prosperare e produrre frutti carnosi e ricchi di sapore. Ecco perché l'olio extravergine della Basilicata ricavato dalle varietà locali rappresenta un prodotto tutto da scoprire, per gli appassionati di cucina e non solo. Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di questa eccellenza.

Quali sono i punti di forza dell'olio extravergine lucano?

Probabilmente meno conosciuto di quelli che provengono da altre regioni d'Italia, l'olio extravergine lucano è una vera e propria eccellenza tutta da scoprire, soprattutto per i grandi appassionati di prodotti gastronomici capaci di riflettere il carattere autentico di un luogo. Gli ulivi sono coltivati da sempre su questa terra e fanno parte di diverse varietà: è il caso ad esempio della Majatica, affiancata da Fasola, Ogliarola del Bradano e tante altre. Quest’olio vanta caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per l'utilizzo in cucina anche nell'ambito delle preparazioni più particolari. In virtù del suo sapore fruttato, esso non entra eccessivamente in contrasto con eventuali altri elementi. Allo stesso tempo il sapore lievemente piccante, che ricorda a tratti il carciofo e contiene richiami vegetali, si rivela particolarmente adatto per riuscire a valorizzare molti piatti tipici della cucina mediterranea. Risulta perfetto per esaltare timballi di verdure e piatti di pasta, così come sostanziose minestre di legumi.

Perché acquistarlo?

Al giorno d'oggi l'olio extravergine sta diventando sempre più una rarità. Sono svariate le ragioni delle difficoltà incontrate nella produzione di questa eccellenza gastronomica apprezzata in tutto il mondo. Dai costi energetici crescenti fino alla ripetuta diffusione di patologie che rischiano di compromettere le varietà più delicate: ecco spiegato perché l'olio extravergine lucano è oggi al centro di una vera e propria riscoperta, a fronte della minore competitività di altre zone d'Italia. Grazie alle caratteristiche del territorio, ma soprattutto ai metodi sapienti adottati dalle realtà professionali migliori, gli ulivi possono crescere sani e rigogliosi. Ciò diminuisce anche la necessità di ricorrere a prodotti con formulazioni aggressive per contrastare eventuali parassiti. Ne deriva dunque un prodotto imprescindibile per tutti coloro che desiderano poter contare su un condimento di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Questo olio costituisce anche un'ottima idea regalo per una persona cara molto appassionata di gastronomia. Per tutti i palati gourmet, infatti, questo condimento promette di dare risultati eccellenti in cucina, conferendo un sapore straordinario alle più svariate pietanze.

Produzione e coltivazione

Solo grazie al rispetto di processi attenti e consolidati risulta possibile ottenere un prodotto capace di rendere omaggio alla migliore tradizione. Nei metodi produttivi adottati da Fratelli Carbone si ritrova tutta l'attenzione posta nei confronti dell'equilibrio dell'ecosistema. Tale aspetto riveste un'importanza cruciale al fine di adottare un approccio sostenibile che assicura condizioni ottimali a queste colture, che nel corso degli ultimi anni sono state al centro di numerose infestazioni. I loro ulivi sono coltivati in maniera attenta e rispettando i tempi dettati dalla natura. Una volta effettuata la raccolta dei frutti, l'olio d'oliva viene prodotto coerentemente con le migliori pratiche locali e in linea con standard qualitativi elevati.