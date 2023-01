Scontro auto-camion davanti al Municipio di Cerrione, due 21enni finiscono al Pronto Soccorso

Sono rimasti lievemente feriti i due ragazzi, rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, 17 gennaio, in prossimità del Municipio di Cerrione. A scontrarsi, per cause da accertare, un camion e un'auto con a bordo proprio i due 21enne.

Quest'ultimi sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario del 118, caricati sull'ambulanza e trasportati in ospedale per le cure del caso. I rilievi, invece, sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.