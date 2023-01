In lacrime chiama il 112: “Mi sento sola”. I Carabinieri le fanno visita per rincuorarla (foto di repertorio)

Ha preso il telefono, in preda ad un momento di sconforto, e ha digitato il numero delle emergenze uniche. Dietro la richiesta di soccorso? La solitudine, legata ad un lutto, da porvi rimedio con alcune parole di sostegno e un po' di compagnia.

Dall'altra parte, il personale in servizio si è dimostrato fin da subito particolarmente sensibile tanto da comprendere tutta la situazione. Così, a casa della donna, si è portata una pattuglia per rincuorarla. È successo ieri sera, 17 gennaio, a Candelo, dove una 67enne ha richiesto, in lacrime, il loro intervento.

Alla vista dei Carabinieri sulla soglia di casa, la cittadina si è tranquillizzata e ha cominciato a condividere con loro ricordi e momenti trascorsi. Sicuramente una bella azione da parte dei militari di Candelo.