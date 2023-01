Dito della mano frantumato, infortunio sul lavoro per un 45enne nel Biellese

Riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo venuti a conoscenza che nella giornata di lunedì 16 gennaio è occorso un grave infortunio ad un lavoratore di 45 anni presso una industria metalmeccanica del Biellese. Lo SPRESAL di Biella. che ringraziamo, è intervenuto tempestivamente per ricostruire e valutare le dinamiche dell'incidente. Il lavoratore ha subito lo schiacciamento e frantumazione di un dito della mano destra ed è stato trasferito agli ospedali di Torino nel tentativo di salvare il dito.

La vicenda riporta all'attenzione il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e l'importanza della prevenzione da applicare a tutto tondo. Non si può concepire di dovere discutere di sicurezza sempre dopo gli incidenti. Non si può accettare di rischiare la pelle o l'invalidità per poter lavorare, il costo è troppo alto e non c'è cifra che indennizza a sufficienza. L'obiettivo di '0 morti sul lavoro' si può raggiungere solo se si pone attenzione anche alle piccole cose quotidiane che ci coinvolgono al lavoro, una semplice disattenzione o una procedura di lavoro mal studiata o non prevista, possono avere conseguenze devastanti. Ci auguriamo che il lavoratore si riprenda il più velocemente possibile e rinnoviamo il nostro impegno a promuovere la cultura della prevenzione dei rischi all'interno dei luoghi di lavoro”.