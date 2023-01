2 caprioli travolti a Castelletto e Valdilana, volpe tranciata in Super: ancora investimenti sulle strade

Raffica di investimenti sulle strade del Biellese, perdono la vita due caprioli e una volpe. I sinistri sono avvenuti ieri, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, nei comuni di Castelletto Cervo e Valdilana e lungo la Superstrada, nel tratto tra Vigliano Biellese e Valdengo.

In tutti i casi gli animali sono apparsi improvvisamente sulla carreggiata e sono stati travolti dalle auto in transito. Danni ai veicoli ma conducenti indenni nello scontro. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito, assieme al personale incaricato dei Comuni per il recupero delle carcasse.