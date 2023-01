Dopo 56 anni lascia il grembiule da cuoco, gli Alpini di Lessona omaggiano Ferruccio Bagatin

“E’ raro trovare qualcuno che faccia il volontario per 56 anni”. Parla così Enzo Zago, capogruppo degli Alpini di Lessona, di una delle colonne portanti del gruppo: Ferruccio Bagatin.

A 87 anni, Ferruccio non farà più il cuoco, ma non senza i calorosi ringraziamenti dei suoi amici e una pergamena di riconoscimento per oltre mezzo secolo di operato. Negli anni, il contributo di Ferruccio è andato anche oltre l'attivismo con le penne nere avendo prestato servizio ai terremotati dell’Aquila tra le fila della Protezione Civile degli Alpini e a chiunque avesse bisogno di una mano amica.

La celebrazione è stata breve ed intima, ma piena dell’affetto di chi ha avuto l’onore (e il piacere) di assaggiare un piatto cucinato dal buon Ferruccio.