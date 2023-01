Viverone, una cena per dire grazie ai volontari della Protezione Civile e agli addetti della Forestale Piemonte

Il sindaco di Viverone Renzo Carisio nella serata di venerdì 13 scorso, come tutti gli anni, ha offerto personalmente, in un noto ristorante della zona, una cena di ringraziamento ai volontari della Protezione Civile unitamente agli addetti della Forestale Piemonte che operano nel territorio viveronese.

Il primo cittadino ha comunicato che, nonostante appelli annuali, “non vi sono nuove entrate ad infoltire questa benemerita attività sociale che per un paese turistico come Viverone è essenziale per garantire lo svolgimento di tutte le attività a carattere turistico e socio economico. Queste attività necessitano di un supporto previsto dalle normative vigenti anche per quanto concerne la presenza obbligatoria di personale munito dell’attestato antincendio. Si confida in nuove adesioni in quanto alcuni addetti sono avanti con l’età”.