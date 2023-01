Biella, in Prefettura sottoscritti i Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana

Nel pomeriggio odierno, nell’ambito delle attività finalizzate a migliorare la percezione della sicurezza, sono stati sottoscritti, tra la Prefettura di Biella ed i Comuni di Biella, Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Sordevolo e Viverone, i Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana.

Si tratta di accordi di collaborazione che prevedono l’azione congiunta di più livelli di governo a tutela del diritto alla sicurezza, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Primario obiettivo di tali Patti è quello di eliminare progressivamente le aree di degrado e di illegalità, nel rispetto delle competenze delle Autorità di pubblica sicurezza, ottimizzando l’integrazione con le politiche di sicurezza delle Autonomie territoriali attraverso il coinvolgimento delle Polizie locali.

Le misure contemplate da tali Patti si muoveranno nell’ambito della cornice delineata dalle “linee generali” per le politiche di sicurezza integrata del Ministero dell’Interno, incentrate sulla gestione dei sistemi di videosorveglianza, contribuendo così ad innalzare le aspettative in termini di sicurezza delle città. I progetti che saranno ritenuti meritevoli di finanziamento saranno assegnatari delle risorse a termini delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale in data 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2022.