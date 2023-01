Arresto Messina Denaro, il flashmob di FdI Biella per dire grazie ai Carabinieri, FOTO

Anche a Biella FdI davanti al Comando dei Carabinieri di via Rosselli ha organizzato per oggi mercoledì 18 gennaio un Flash Mob per ringraziare l'Arma dopo l'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Ad accogliere i presenti è stato il Comandante della stazione provinciale di Biella, il Colonnello Mauro Fogliani.

Fuori dal Comando il gruppo FdI ha srotolato uno striscione dove campeggia la scritta "Grazie".