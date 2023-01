Anffas, rifatto il tetto del centro diurno di Gaglianico: un'opera da 150mila euro

Rifatto il tetto del Centro diurno provinciale di Anffas, a Gaglianico. Nelle scorse settimane infatti si è chiuso il cantiere aperto lo scorso mese di maggio, che ha visto un investimento di circa 150mila euro. Un lavoro lungo e complesso, perché oltre a sostituire la vecchia copertura con una nuova e coibentata, è stato pure rimosso tutto l’amianto presente.

“A svolgere i lavori è stata un’azienda specializzata di Ghemme che ringraziamo per la professionalità - spiega Ivo Manavella, direttore della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas -. Al di là di qualche iniziale problema burocratico, i lavori si sono svolti nella più totale sicurezza degli operai, dei nostri ospiti e i nostri dipendenti. Un aspetto fondamentale. Sistematicamente sono state fatte le campionature per verificare eventuali presenze di particelle di amianto sia dentro sia fuori il nostro centro. E il risultato è sempre stato zero. Per nostra fortuna, inoltre, e per la correttezza dell’azienda, non siamo neanche incappati nei rincari per l’acquisto del materiale dovuto alla guerra in Ucraina e alla bolla per il bonus 110%. Quindi i costi, seppur importanti, non sono lievitati oltre misura. Il centro, inoltre, non è mai stato chiuso e quindi le nostre attività si sono sempre svolte regolarmente. Insomma siamo soddisfatti”.