Pollone in primavera si rifà il look con una nuova pavimentazione, nuove luci e una fontana

Il Comune di Pollone, in quanto confinante con la Valle d’Aosta, beneficia dei fondi per le aree limitrofe alle regioni a statuto speciale.

Dei 700 mila euro di questi fondi ottenuti nel 2022, l’Amministrazione ne investirà 490mila riqualificare alcune aree del territorio comunale.

“I lavori di riqualificazione – spiega il Sindaco Sandro Bonino – riguardano la zona sita tra piazza Delleani e via Caduti per la Patria, e la strada che collega Piazza Delleani al Parco della Burcina. Nello specifico, in entrambi i siti verrà rimosso l’asfalto sostituito da una nuova pavimentazione che rispetti lo stile di piazza Delleani. Inoltre, posizioneremo una fontana di fronte al municipio e installeremo una nuova illuminazione a basso impatto energetico che riprenda quello stile leggermente retrò tipico del paese”.

Il cantiere resterà aperto sei mesi. “Prima di Natale- aggiunge il sindaco - abbiamo inviato la documentazione necessaria agli enti competenti. Ora attendiamo il via libera della Sovrintendenza delle Belle Arti. La speranza è che il cantiere sia inaugurato in primavera e che i lavori si concludano entro il 2023”