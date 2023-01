Nasce Nord Ovest, Asd di montagna e non solo

L’idea di una A.S.D. multisport della quale da tempo si parlava nel gruppo di amici camminatori/escursionisti/alpinisti, trova la sua attuazione nel marzo 2022, con la costituzione di NORD OVEST, affiliata UISP APS. Il nome di per sé non è fantasioso ma certamente evocativo perché richiama immediatamente il Territorio nel quale l’associazione opera.

L'obiettivo principale è avvicinare i giovani e i meno giovani alla montagna e alla natura, imparando però le norme di sicurezza per evitare il più possibile pericoli e incidenti. Il nucleo originario dal quale è scaturita l’dea è rappresentato da Ermanno Pizzoglio, che non ha bisogno di presentazione per chi va per montagna, Piermario Garbino e Ida Brunetti. Ermanno, oltre al suo palmares di tutto rispetto, è Responsabile di SDA Montagna UISP APS e docente e formatore a livello nazionale. Piermario è il presidente del Comitato di Biella di UISP APS, escursionista e podista, e Ida Brunetti, presidente di Nord Ovest, è istruttore sportivo, tecnico di escursionismo e formatore BLS-D. Nel gruppo dei Soci Fondatori troviamo inoltre Giuseppe Bianco, atleta esperto di Trail Running, Filippo Salvatori ePietro Giordano, Trail Runners e promotori della “rinascita” del Trail del Bangher, gara biellese molto impegnativa per tracciato e lunghezza.

I primi passi di Nord Ovest A.S.D. sono stati piccoli ma sta accelerando il passo acquisendo nuovi soci e, per soddisfare l’idea di "multisport", ha recentemente aperto, con già un interessante numero di tesserati, una sezione di zumba. Un ringraziamento va poi all’Amministrazione di Ponderano, nella persona del Sindaco Roberto Locca, che ha concesso in uso uno spazio nella Casa delle Associazioni, dove Nord Ovest tiene le sue riunioni e, prossimamente, i corsi che saranno posti a calendario.

In un recente incontro dei Soci è stato messo a punto un primo brogliaccio di impegni, nella fattispecie:

- Iniziative in autogestione (percorso bassa Valle Cervo, Urban Trail Cossato, percorsi notturni in natura, ciaspolata) a fronte delle quali sono già state individuate due date: Sabato 21 GENNAIO 2023

– Walking Trail delle Colline Cossatesi- Domenica 5 FEBBRAIO 2023 – Ciaspolata all’Oasi Zegna- Prosecuzione del progetto “Ferrate che passione” in collaborazione con UISP Regionale, già iniziato nel 2022.

- Corso Base di Escursionismo composto da due incontri didattici intercalati a due uscite di apprendimento pratico.

- Stage estivo di 3 giorni a Cheverel (La Salle, Valle d’Aosta) e presso la struttura di accoglienza del Comune di Bioglio.

- Gemellaggi con i gruppi dei Corsisti UISP da Pistoia e da Reggio Emilia. Il gruppo toscano sarà ad Oropa il 24 e 25 giugno (sabato e domenica) mentre quello Emiliano farà meta a Noasca (TO - PNGP).

- Trail Calabria Coast-to-Coast.

- Co-organizzazione a VIVICITTA’ (2 aprile) e MOVE WEEK (maggio)- Progetto pilota “Ferrate con il gruppo giovani di Cossato”: incontro didattico/divulgativo con più uscite in località Peredrette, Donnas.

Tutte le attività, ad eccezione di Vivicittà e Move Week sono riservate ai Soci Nord Ovest A.S.D. o UISP APS. Essendo un'associazione senza scopo di lucro, le attività saranno gratuite. Verrà solo richiesta una piccola quota associativa a copertura dei costi assicurativi. E’ utile sottolineare che le attività sono gestite e accompagnate da figure di alto livello tecnico e/o didattico e conformi alla mission UISP APS che, dalla sua costituzione nel lontano 1948, ha sempre messo al primo posto l’associazionismo finalizzato alla salute, ai corretti stili di vita, rispettoso dell’ambiente, della disabilità e delle diversità di genere.

Per info: Ida Brunetti 3351675483 - Ermanno 3488568589. Mail asdnordovest2022@gmail.com