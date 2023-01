Un lettore: "Cambiare Senza Cambiare È impossibile io Voterò SCHLEIN "

Già il fatto che tutti auspicassero di “RIPENSARCI” per poi ammiccare ad un vecchio segretario PD che “tanto bene “ aveva fatto al partito e il sostegno della sua ex corrente (e anche qui corrente mi fa venire i brividi ) o che menzionassero un’identità di partito ormai vecchia e distante dal tempo mi fa capire quale fosse la reale volontà, cioè non CAMBIARE NULLA .

Questo è il tema che come mozione SCHLEIN ci differenzia, mettere le persone al centro del nostro progetto con la difesa dei Diritti ,il salario minimo come traino per la crescita ,una sanità efficiente a disposizione di tutti ,una transizione ecologica che non sia solo sulla carta sono tra i temi che un partito come il nostro deve sostenere con vero Coraggio senza paura perché noi dobbiamo essere “fra la gente e con la gente.