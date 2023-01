Celebrata la prima Giornata regionale dedicata al valore alpino, c'è anche Biella

«Oltre a ricordare la gloriosa storia del Corpo degli Alpini dalla data della loro fondazione avvenuta nel 1872, ritengo doveroso soffermarmi su quello che fate per la nostra società» così il consigliere regionale Michele Mosca intervenendo in Aula durante la celebrazione della prima Giornata regionale dedicata al valore alpino, istituita con l. r. n. 8/2022. Una Giornata non solo celebrativa ma di iniziative concrete per diffondere i valori del Corpo degli Alpini.

«Con la presenza capillare su tutto il territorio della nostra Regione – prosegue Mosca – da sempre gli Alpini sono un esempio per tutti noi, sempre presenti alle iniziative svolte a livello locale così come nelle emergenze, grandi o piccole che siano. Le penne nere garantiscono un arricchimento per la società e soprattutto per i giovani, che non a caso abbiamo voluto coinvolgere nella nostra legge in modo importante. Noi Alpini siamo un tratto distintivo del Piemonte, per questo meritiamo di essere valorizzati e proprio in questa direzione va la legge del Consiglio regionale che abbiamo approvato e denominato appunto “valore alpino”. Una legge che intende promuovere e valorizzare le iniziative territoriali diffondendo valori storici, sociali e culturali, sostenendo le attività di formazione in particolare delle nuove generazioni anche attraverso i campi scuola, la Protezione Civile e il Soccorso Alpino».

«Mi fa piacere che l’ANA sezione di Biella stia ragionando di ripresentare la propria candidatura per l’Adunata Nazionale. È stato fatto un grande lavoro che non merita di essere disperso. Utilizzando il nostro motto “Tücc' Ün” mi auguro che tutti insieme si possa lavorare uniti per portare in Piemonte l’Adunata nel 2025. Come sempre – conclude Mosca – la Regione sarà al vostro fianco per far sì che ancora una volta nei nostri territori si realizzi un grande evento di amicizia e di valore alpino».