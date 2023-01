Inaugurerà questo sabato l’enoteca chiavazzese “Symposium Wine Training”

Inaugurerà ufficialmente questo sabato - 21 gennaio – la nuova enoteca didattica “Symposium Wine Training”, realizzata a Chiavazza dal carismatico sommelier, docente e direttore di corso Maurizio Mazzuchetti.



Il locale, che ha aperto le sue porte già dalla metà di dicembre, sabato realizzerà l’inaugurazione ufficiale in “pompa magna”; l’evento, che prevedrà la presenza delle autorità e di Don Remo, avrà inizio alle 16:30 con stuzzichini ed un calice di prosecco offerto a tutti gli ospiti. Saranno inoltre presenti alcuni Sommelier FISAR, colleghi di Maurizio, che lo aiuteranno nel servizio in questo giorno speciale.

Maurizio, più deciso che mai, aprendo l’enoteca ha trasformato una delle sue più grandi passioni – quella per il vino – in una realtà ricreativa e didattica, che accoglierà tutti gli appassionati del mondo vitivinicolo ed enogastronomico, sia per seguire i suoi corsi di avvicinamento al vino che per sorseggiare un buon calice in compagnia.

L’enoteca vede tra i suoi scaffali vini molto pregiati, spesso scelti da piccoli viticoltori, provenienti dal territorio Biellese e da tutte le regioni d’Italia. La carta dei vini viene arricchita dalla “proposta della settimana” scelta da Maurizio e da taglieri di qualità preparati da Milly, anche vegetariani.

Symposium Wine Training viene anche definita “enoteca didattica” perché ci saranno, in programma da febbraio, corsi di avvicinamento al mondo vitivinicolo (ognuno dei quali verrà suddiviso in 4 lezioni: in ogni lezione – settimanale – verranno degustate tre diverse tipologie di vino), corsi di aggiornamento per operatori del settore – legati alle tecniche di servizio e di apertura della bottiglia – e corsi di degustazione ed abbinamento.

Symposium Wine Training si trova a Chiavazza (Biella) in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c.

Nei giorni dopo l’apertura, il locale seguirà i seguenti orari:

Dal lunedì alla domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

Per informazioni: 335 598 2038 - sywinetr@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508