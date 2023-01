Un premio da 1000 euro per i dipendenti, Pinzano: “Il successo è sempre di squadra, mai singolo”

Rally e impresa accompagnano Corrado Pinzano sin dall’infanzia, dapprima grazie al padre Diego e poi con la propria esperienza maturata giorno per giorno. Da anni lavora al fianco del padre nel mondo dell’impresa dirigendo ConformGest, azienda che si occupa di garanzia convenzionale e garanzia legale di conformità nella compravendita del mondo delle automotive. In pratica, si occupa della tutela del cliente e della risoluzione di eventuali problemi dopo la vendita di automobili da concessionari o usate.

Piazzandosi al secondo posto in Italia per fatturato, ConformGest chiude il 2022 con un ricavato di 35 milioni di euro. L’enorme successo gli ha permesso di premiare con un bonus di 1000 euro gli 80 dipendenti della società per la qualità del loro lavoro: “I risultati arrivano solo se c’è un gruppo di persone affiatate, che hanno voglia di lavorare e di crescere” spiega Pinzano. E proprio in quanto a qualità del servizio, la società conquista la medaglia d’oro tra tutti i rivali nazionali.

Oltre al grande lavoro al fianco del padre, la sfida per Pinzano continuerà nel prossimo campionato italiano di rally su asfalto, dal 20 al 22 aprile, a bordo di una Citroen C3 e al fianco del fedele navigatore Marco Zegna.