L’anno che verrà: i mercati nel 2023 secondo l’analista Gianni Ferrari

Gianni Ferrari, consulente finanziario, già direttore investimenti di banche e SIM e per anni ai vertici dell'associazione italiana analisti finanziari, è intervenuto al Rotary Club di Biella in occasione dell’annuale appuntamento sui mercati. «Il 2023 sarà un anno di passaggio tra il pessimo 2022 e l’auspicabilmente buon 2024. Bisognerà gestire con pazienza, senza avere la fretta di recuperare tutto e subito perché se è vero che i mercati hanno voglia di rimbalzo è anche vero che sarà difficile assistere a una risalita a V come fu nell’anno del COVID». Afferma Gianni Ferrari.

La crescita economica è vista in notevole rallentamento rispetto allo scorso anno sia al di là che al di qua dell’oceano, con una probabile recessione economica che però non dovrebbe essere né profonda né duratura, soprattutto negli Stati Uniti. E aggiunge: «L’inflazione è vista in decelerazione, sia per il forte aumento dei tassi operato dalle Banche Centrali che per la probabile recessione che raffredderà la domanda. Essa si attesterà comunque a livelli superiori a quelli ai quali ci eravamo abituati negli ultimi vent’anni che sono stati caratterizzati da un fenomeno epocale di disinflazione dovuto da un lato ai forti mutamenti apportati dalla diffusione di internet e dall’altro alla globalizzazione. Il 2022 è stato un anno complicato per i mercati azionari e, in particolare, per le Borse. Piazza Affari ha chiuso l’anno con un ribasso medio del 10% in linea con i principali mercati europei. Wall Street ha vissuto l’anno più brutto mai visto con un ribasso vicino al 17%.

Per quanto riguarda i portafogli, secondo il relatore «È ora di mettere mano ai 1840 miliardi di euro che giacciono infruttiferi sui conti correnti degli italiani come testimoniano i dati di Banca d’Italia. Ora che è finita l’era dei tassi zero o addirittura negativi ha senso costruire dei portafogli bilanciati approfittando di una parte obbligazionaria che - a partire dai titoli governativi e dai corporate bond di buona qualità - rilascia rendimenti ampiamente positivi e approcciando, ciascuno secondo la propria propensione al rischio, il mercato azionario che nel medio e nel lungo termine è la asset class che più ripara dall’inflazione».

Infatti, a proposito di inflazione, se è vero che il binomio “inflazione+possibile recessione” non crea un ambiente ottimale per l’azionario, ricordiamoci però che, nel lungo periodo, sono proprio le azioni a dare rendimenti che permettono di sconfiggerla. Alcune indicazioni sono giunte a seguito delle domande della sala a proposito del dollaro. «Sappiamo che qualche anno fa occorrevano 150 $ per comprare 100 € mentre alla fine del 2022 ne bastavano 95. Il mio suggerimento, da lì in poi, è stato di coprire il dollaro anestetizzando così il rischio di valuta; dopodiché, se dovesse scoppiare qualche altra grave crisi geopolitica va da sé che il dollaro tornerebbe a fare da bene rifugio e potrebbe continuare ad apprezzarsi». A detta di tutti gli economisti, i timori per la recessione, l’energia, il rialzo dei tassi per combattere l’inflazione e la riscoperta dei paesi amici con i quali chiudere affari saranno al centro dei dibattiti dell’economia dei prossimi mesi. Con l’auspicio di ottenere il miglior risultato possibile, una celebre frase di Jim Rohn il più grande business philosopher d’America, torna utile per augurare un buon anno. Dice più o meno così: «Il fattore chiave che determinerà il nostro futuro finanziario non sarà l’economia; il fattore chiave sarà la nostra filosofia». O forse “non solo” l’economia, aggiungiamo noi.