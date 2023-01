Scontro sulla strada per San Germano: un'auto finisce nel fosso

Ancora un incidente, nella tarda mattina di martedì, lungo la sp 11 nei pressi di San Germano. Lo scontro ha coinvolto due vetture, una delle quali alimentata a Gpl: per l'impatto una delle due vetture è finita fuori strada, incuneandosi in un fosso laterale, mentre l'altra, una Fiat 500 L è rimasta bloccata a centro strada.

Per i soccorsi e i rilievi sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati degli accertamenti sulla dinamica dello scontro, il personale del 118 che ha trasportato al Pronto soccorso gli occupanti, lievemente feriti e le squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià che si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture e dello scenario. Dalle 11,30 circa, ora in cui è avvenuto l'incidente, il traffico sul tratto ha registrato evidenti disagi.