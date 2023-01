Un ciclista sui 40 anni è stato assistito dal 118 e trasportato in Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale avvenuto all'interno della rotonda di via Schiapparelli, a Occhieppo Inferiore, nel primo pomeriggio di ieri, 16 gennaio.

A rimanere coinvolti nello scontro un mezzo e lo stesso biker, portato via in codice verde. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per i rilievi di rito.