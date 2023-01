Stragi del sabato sera, controlli a tappetto a Biella: saltano 8 patenti, 7 denunciati

Nell’ambito dell’ordinaria attività di prevenzione la Polizia di Stato ha predisposto accurati e mirati servizi diretti a prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Il servizio mirato “stragi del sabato sera”, espletato dalla locale Sezione di Polizia Stradale, atto a garantire una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, mediante il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, si è svolto nella notte di sabato e ha interessato alcune zone del centro cittadino biellese. L’attività, svoltasi con l’ausilio degli uomini della Squadra Volante della locale Questura, si è conclusa con il ritiro di 8 patenti di guida a carico di conducenti colti in una condizione di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, regolarmente accertata mediante apparecchiature tecniche, l’irrogazione di 10 sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il ritiro di 2 carte di circolazione e il sequestro amministrativo di tre veicoli.

L’attività è inoltre sfociata nel deferimento alla competente Autorità Giudiziaria di sette soggetti per il reato di guida in stato di ebrezza, riscontrando in capo agli stessi un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge penale.