Biella, investito somalo di 21 anni in bici: portato in ospedale cosciente (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco fa in via per Candelo, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, un somalo di 21 anni, a bordo di una bici, è stato investito da un'auto.

Il giovane, subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale cosciente. Non sono note le sue condizioni di salute. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.