Addio Ivo Girardi, una vita dedicata al lavoro: aveva 91 anni

Ha dedicato la sua vita al lavoro non facendo mai mancare la sua disponibilità a chi ne aveva bisogno. Questa la qualità indiscussa di Ivo Girardi, mancato nella giornata odierna all'età di 91 anni.

Nato a Verona, giunse nel Biellese in gioventù percorrendo a piedi l'intero tragitto. Stabilitosi a Verrone, ha mosso i primi passi alla Lancia per poi mettersi in proprio. Era conosciuto in tutta la provincia per la sua professione di rottamaio. Il ferro, infatti, era la sua grande passione: dalla lavorazione fino alla raccolta e allo smaltimento dello stesso materiale. A detta di amici e parenti, una persona altruista e benvoluta da tutti. Al momento non è nota la data dei funerali.