Laboratorio Tipografico e di incisione su linoleum: 1448 e il viaggio tipografico continua

Il laboratorio organizzato dalla Biblioteca Civica di Biella in collaborazione con la cooperativa Solidarietà e Lavoro, a cura di Afredo Ghidelli della Stamperia e Legatoria Artistica Sotto Torchio, ha l’obiettivo di far conoscere i principi base della stampa e della composizione con i caratteri mobili.

I partecipanti saranno impegnati nella produzione di opere a stampa originali. Si realizzerà un disegno stilizzato e grazie all’aiuto dei caratteri mobili in legno e delle matrici in Adigraf o Linoleum il progetto prenderà forma. Il disegno si ispirerà a un tema del laboratorio legato alla sensibilizzazione alla lettura. La “matrice” realizzata verrà inchiostrata e pressata sul foglio di carta e… l’attesa sarà la parte stimolante e appagante per l’aspettativa dei "tipografi" sul risultato finale.

MATERIALI: a cura della Stamperia Legatoria Artistica Sotto Torchio. Ogni partecipante avrà la possibilità di stampare e portare con sé il proprio elaborato.

Prenotazione consigliata allo 015 2524499.