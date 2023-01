Punto di Assistenza Pediatrica Territoriale, bene la partenza a Cossato

Il Punto di Assistenza Pediatrica Territoriale è stato inaugurato sabato 14 gennaio a Cossato. E in una sola mattinata ha accolto già una ventina di pazienti, uno ogni 15 minuiti circa.

L'ufficializzazione del servizio è stata solo venerdì in tarda serata (leggi qui Per i pazienti in età pediatrica)

Ma di che cosa si tratta? E' un ambulatorio di assistenza medica riservato ai piccoli pazienti in età pediatrica esclusivamente se iscritti ad uno dei Pediatri di Libera Scelta, in caso di comuni problematiche di salute di tipo acuto che non mostrano criteri di urgenza/emergenza.

Obiettivo dell'iniziativa, è potenziare l’assistenza pediatrica sul territorio con la disponibilità di un ambulatorio gratuito aperto anche il sabato mattina, gestito a turno dai pediatri territoriali con il supporto del personale infermieristico dell’ASL e di ridurre, di conseguenza, il ricorso improprio al Pronto Soccorso. Chi ha necessità di usufruire di questo servizio aggiuntivo può recarsi direttamente presso l’Ambulatorio, ma è necessario precisare che il PAPT non è un punto delle rete dell’emergenza ospedaliera: per l’attività di emergenza/urgenza gli utenti devono rivolgersi al Pronto Soccorso.

Il prossimo sabato, 21 gennaio, il Punto di Assistenza sarà aperto all'Ospedale di Biella sempre con orario 10-13.