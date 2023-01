Pd Biella: "Medici e infermieri a gettone, queste le soluzioni per risolvere le carenze di personale nelle Asl"?

Siamo ormai al paradosso. Le Asl non riescono a risolvere il grave problema delle lunghissime liste di attesa di esami, visite e interventi operatori causate dalla carenza di personale medico e dai cronici problemi di bilancio delle aziende sanitarie e cosa fanno? Investono somme ingenti per “arruolare” medici e anche infermieri a gettone, aumentando a dismisura, in tal modo, la spesa sanitaria senza tuttavia aumentare l’efficienza del sistema sanitario pubblico dal momento che le prestazioni dei “gettonisti a cottimo” non sono certamente in grado di garantire i livelli di cura e assistenza forniti dal personale sanitario stabilmente assunto ed operante in una determinata struttura ospedaliera, che ha un rapporto quotidiano e continuo con i pazienti e con le loro degenze.

E’ questa la sanità pubblica che chiedono i cittadini? Non credo proprio. E’ intollerabile che le Direzioni delle Asl, compresa quella biellese, continuino ad esternalizzare servizi medici ed infermieristici ricorrendo a cooperative di servizio e ad associazioni di gettonisti, le cui prestazioni vengono iscritte nei bilanci della Aziende sanitarie nella la voce “beni e servizi”, invece di attuare il Decreto del Ministero della Salute che prevede l’innalzamento del 5% dell’attuale tetto di spesa per il personale sanitario, imposto alle Regioni.Si sta assistendo ad una deriva molto pericolosa che è in grado di trasformare totalmente il servizio sanitario pubblico e che penalizza fortemente pazienti e personale sanitario assunto, dal momento che sta sempre più aumentando oggi la differenza di trattamento economico, di responsabilità e di carico di lavoro tra i sanitari assunti e i gettonisti, a sfavore ovviamente dei primi.

La qualità delle nostre Asl, riconosciuta anche all’estero per il grande lavoro di formazione professionale, per l’elevato livello di cura e assistenza dei pazienti, rischia oggi di essere gravemente compromessa.

Gli infermieri gettonisti entrano in servizio, svolgono magari anche con diligenza e competenza le proprie prestazioni, ma questo non basta perché come sappiamo sono fondamentali nell’attività di cura dei pazienti l’empatia e la conoscenza dei singoli pazienti, della loro storia clinica, che solo la continuità e la quotidianità delle cure possono garantire.

Il ricorso ad infermieri gettonisti non ha peraltro risolto le gravi problematiche che attanagliano i reparti di Pronto Soccorso di tutto il Piemonte e anche dell’Asl Biella.

Stesso discorso e stessi pericoli per la salute dei pazienti riguardano anche il ricorso a gettonisti medici, in particolare anestesisti e chirurghi.

Come si può ritenere che personale medico, anche qualificato, possa far parte di equipe operatorie senza conoscere in maniera approfondita le condizioni e la situazione del malato, come si può pensare che gli operatori sanitari possano collaborare efficacemente per il bene dei pazienti se vi è un turn over continuo e non vi è una collaborazione stabile e quotidiana tra il personale effettivo e chi va e viene?Quali azioni stanno mettendo in campo le Direzioni delle Asl piemontesi per valorizzare la competenza e la preparazione del personale sanitario e per premiare, non solo a parole, la dedizione dimostrata e gli enormi carichi sopportati durante gli anni della pandemia?

Come di conciliano le politiche di risanamento della finanza pubblica che hanno costretto in questi anni a ridurre tutto all’essenziale all’ingiustificata e ingente spesa per ricorrere ai gettonisti?

Di fronte alla situazione attuale, oggi ci si deve porre un grande interrogativo. Riteniamo ancora che il Servizio Sanitario Nazionale sia un presidio fondamentale per tutelare la salute delle persone e per garantire a tutti parità di accesso alle cure mediche? Il PD Biellese è convinto di sì. Per troppi anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato sottomesso alla logica del profitto e non del bene superiore che era e rimane la tutela della salute dei cittadini, di ogni ceto e censo. Siamo convinti del fatto che il SSN debba e possa essere salvato e che si debba combattere per restituirgli il suo ruolo e la sua dignità, soprattutto oggi, in un momento nel quale gli operatori sanitari si sentono traditi dopo i difficilissimi anni della pandemia e le persone, quelle che se lo possono permettere economicamente, si stanno abituando a rivolgersi alle strutture private e quelle che non possono si rassegnano invece drammaticamente a dover rinunciare alle cure mediche.

Oggi è indispensabile una serissima riflessione sulla necessità di rimettere al centro il ruolo del pubblico, sia nella sanità che nel welfare, perché il nostro Stato ha il dovere di garantire le stesse prestazioni per tutti i suoi cittadini".