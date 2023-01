Ospedale e sedi sanitarie: obbligo della mascherina e della misurazione della temperatura fino al 30 aprile

Nel rispetto della normativa vigente, fino al 30 aprile 2023 prosegue l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i pazienti, i visitatori, gli accompagnatori e i dipendenti che accedono presso il Presidio ospedaliero e presso le Sedi sanitarie dell’ASL BI, nonché il controllo della temperatura, che deve essere inferiore a 37.5 C°, nonché di osservare il distanziamento sociale e igienizzare frequentemente le mani.

Come da ordinanza, non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Per quanto riguarda nello specifico le visite ai propri cari all'interno dei Reparti, sempre da effettuarsi indossando la mascherina, possono durare fino a 45 minuti al giorno.

Per evitare assembramenti, è permesso l’accesso a un solo visitatore alla volta per paziente nella camera contemporaneamente.

L’orario di visita è consentito nelle seguenti fasce orarie dalle 11.30 alle 14.00 e poi dalle 17.30 alle 19.00: è possibile che alcuni Reparti applichino orari differenti in base alle singole esigenze, pertanto si consiglia di prendere accordi direttamente con il personale.