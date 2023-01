Sciopero e presidio alla Manuex

Il 19/01/2023 tra le 10,00 e le 12,00 è in agenda un presidio alla ditta Manuex di Quaregna Cerreto in Via Marconi 111. E non solo: è anche in agenda uno sciopero sempre giovedì 19 di 4 ore a fine turno e venerdì 20 anche a fine turno.

Tre le motivazioni il diniego al rinnovo del contratto aziendale ormai scaduto ormai da 2 anni. "Saltato il rinnovo - scrivono i sindacati - la FIOM ha proposto una piattaforma rivendicativa a gennaio del 2022 che però è caduta nel vuoto. Le richieste negli ultimi mesi delle RSU aziendali di almeno utilizzare il bonus carburanti unito al bonus bollette, defiscalizzati dal governo Draghi, al fine di tentare di ridurre il peso inflattivo dell'ultimo anno, ad appannaggio di tutti i lavoratori. Tale appello è caduto incomprensibilmente invano, anche perchè , nonostante il periodo di crisi congiunturale, l'azienda non è in sofferenza e ha accumulato negli ultimi anni ingenti profitti. La misera erogazione di buoni carburante dello scorso dicembre, non distribuiti a tutti e non nelle stesse quantità, hanno prodotto una situazione di attrito tra i lavoratori destabilizzando l'ambiente lavorativo. Tale situazione è assolutamente da imputare alla direzione aziendale che era già a suo tempo stata avvisata proclamando a suo tempo lo stato d'agitazione.