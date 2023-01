Piemonte, in arrivo freddo e qualche debole nevicata

“La progressiva discesa di una saccatura di origine polare apporterà deboli nevicate sul settore alpino a partire dal pomeriggio di ieri. Oggi i flussi nordorientali nei medio-bassi strati atmosferici alimenteranno deboli precipitazioni anche sulle zone appenniniche e sulle pianure al confine con la Lombardia”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito.

E aggiunge: “Il graduale afflusso di aria fredda favorirà l’abbassamento della quota neve con neve o pioggia mista a neve sulle pianure nordorientali fino alla serata, sempre di debole intensità. Sulle restanti pianure non sono attese precipitazioni significative, salvo nevischio senza accumulo. Si segnala che la diminuzione delle temperature causerà gelate sparse con temperature minime al di sotto dello zero sia per la giornata odierna sia per quella successiva”.